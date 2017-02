Entretiens téléphoniques de Trump fuités: Washington enquête

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump remercie le premier ministre australien pour son honnêteté

La Maison Blanche enquête sur une fuite d'éléments de conversations entre le président américain Donald Trump et les dirigeants mexicain et australien, a déclaré le porte-parole de l'administration présidentielle Sean Spicer dans une interview accordée à la chaîne Fox News.

« Le président est très sérieux vis-à-vis de ces fuites. Il s'agit d'un incident très inquiétant », a déclaré M. Spicer tout en soulignant que l'administration est en train de clarifier la situation.

Auparavant, l'agence Associated Press avait publié des détails d'une conversation entre Donald Trump et son homologue mexicain Enrique Peña Nieto. Selon l'agence, le dirigeant américain aurait menacé de recourir à l'armée si les soldats du pays voisin ne pouvaient pas mettre leurs « mauvais garçons » à la raison.

« Vous avez un tas de mauvais garçons. Vos efforts visant à les stopper sont insuffisants. Je pense que vos militaires ont peurs alors que les nôtres non. C'est pourquoi je pourrais les envoyer pour qu'il s'en occupent », lit-on dans un extrait publié par AP.

Associated Press a néanmoins indiqué que cet extrait ne précisait pas où et pourquoi le président américain voulait envoyer ses soldats.

Les médias ont également fourni des détails d'une conversation que le président américain a eue avec le premier ministre australien Malcolm Turnbull, tout en précisant qu'elle était houleuse. Selon la chaîne SkyNews, le président américain aurait même « crié » après le premier ministre australien lors d'une discussion sur les questions de coopération bilatérale et notamment sur la situation dans la région Asie-Pacifique. Le Washington Post ajoute, « citant une source au sein de l'administration Trump », que la conversation a été écourtée à l'initiative du président américain.

Plus tard, le premier ministre australien a démenti ces informations, soulignant que la conversation avait été « très sincère » et polie. Ce que le président américain a par la suite confirmé, tout en remerciant M. Turnbull pour son honnêteté et accusant les médias de mentir.

Donald Trump est connu pour ses relations tendues avec les médias américains. Il accuse la plupart d'entre eux de manque d'objectivité et de professionnalisme. Il critique toujours CNN, dont l'abréviation a été définie par lui comme « Clinton News Network » (« la chaîne d'actualités de Clinton », appellation originale « Cable News Network »), le New York Times, le Washington Post et BuzzFeed.

Lors de sa conférence de presse tenue le 11 janvier, Trump a refusé de répondre à une question d'un journaliste de CNN, Jim Acosta. « Vous ne me poserez pas de question », lui a répondu Donald Trump avant d'accuser CNN de faire de « l'intox ».

