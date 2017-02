Rabat menace de rompre sa coopération avec l'UE au profit de la Russie et de la Chine

Le Maroc a mis en garde l'UE contre toute tentative de freiner l'entrée des produits marocains sur le marché européen, rappelant que l'accord agricole entre Rabat et Bruxelles assurait des milliers d'emplois et que leur remise en cause pourrait provoquer un afflux de migrants vers l'UE, annonce la presse internationale.

« Les actes visant à dresser des obstacles devant l'entrée des produits marocains sur les marchés européens doivent être sanctionnés et traités avec la plus grande fermeté par notre partenaire européen », lit-on dans un communiqué du ministère marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime.

Le Maroc prévient que si l'accord entre Rabat et Bruxelles sur le commerce des produits de l'agriculture et de la pêche reste lettre morte, il n'aura plus d'autre choix que de se tourner vers d'autres pays, notamment la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon.

