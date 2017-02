Moscou compte toujours jeter les bases d'une coopération antiterroriste avec Washington

© REUTERS/ Carlo Allegri Trump rétablirait la coopération militaire USA-Russie en Syrie

Moscou envisage d'établir un plan de coopération avec Washington dans le domaine de la lutte antiterroriste dans un avenir proche, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Oleg Syromolotov dans une interview accordée à Sputnik.

« Nous envisageons d'entamer la mise en place de plans de coopération bilatérale et multilatérale immédiatement après la nomination des responsables chargés de la lutte contre le terrorisme », a déclaré M. Syromolotov.

Selon le diplomate, il est extrêmement important que « les présidents russe et américain aient confirmé leur volonté de réaliser des mesures concrètes dans la lutte contre Daech et d'autres organisations terroristes. »

La coopération entre la Russie et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme représente une priorité absolue pour les deux pays sur la scène internationale, ce qui a été clairement confirmé au cours d'une conversation téléphonique entre les deux présidents tenue le 28 janvier.

Il a également souligné que « l'espoir d'un développement normal et pragmatique de la coopération internationale est très important pour la Russie. »

« Une coopération dans le cadre d'une coalition ou d'un front antiterroristes est la meilleure perspective possible. Nous voyons que la situation change. Les occidentaux comprennent l'importance de la coopération avec la Russie dans la lutte antiterroriste », a-t-il ajouté.

Le 3 octobre, les États-Unis ont suspendu leur participation aux discussions bilatérales avec la Russie lancées pour garantir le cessez-le-feu en Syrie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».