Apprendre le russe grâce au… football

Quel est le lien entre le football et la langue russe? Sans aucun doute la Coupe du monde de football, qui va réunir des milliers de gens venus des quatre coins de la planète. La prochaine phase finale de la Coupe du monde se déroulera en Russie en 2018.

Le football, ce n'est pas seulement une compétition sportive, c'est aussi la possibilité de vivre des moments de partage, de faire des rencontres et, bien sûr, de parler. Pour rendre la communication entre les participants plus facile, l'Institut national de la langue russe Pouchkine lance un programme de cours de russe en ligne destiné aux étrangers inscrits comme bénévoles pendant cette compétition.

Un reporter de Sputnik a assisté à la table ronde consacrée au lancement de ce programme organisé par l'Institut Pouchkine.

Qu'est-ce que les étrangers recherchent en s'inscrivant en tant que bénévoles pour venir en Russie? Chacun a ses propres raisons: découvrir une nouvelle culture, apprendre le russe, trouver de nouveaux amis et enfin voir de ses propres yeux si la place Rouge est vraiment rouge.

Chaque candidat arrive en Russie avec sa propre histoire. Comme cet Espagnol passionné de culture russe depuis son enfance qui est aujourd'hui heureux avec sa belle femme russe, ce Français qui enseigne sa langue maternelle dans une des écoles à Moscou et a appris le russe alors qu'il était encore petit, ou encore ce Péruvien tombé amoureux de la Russie en voyant à la télé le premier cosmonaute russe Youri Gagarine.

Selon Margarita Russetskaya, directrice de l'Institut Pouchkine, les invités de la table ronde étaient tous jeunes, heureux et drôles. Ils ont beaucoup discuté et rigolé, en particulier grâce à la présence du célèbre acteur et humoriste russe Serguey Belogolovtsev qui fait partie de l'équipe des ambassadeurs de la Coupe du monde de football en Russie.

« Malheureusement, le titre d'ambassadeur ne permet pas d'assister à tous les matchs… Sans aucun doute, je suis très heureux et honoré d'avoir ce titre. J'étais aux anges comme un enfant quand on m'a invité à participer à cet événement. Cela n'arrive qu'une seule fois dans la vie », a expliqué M. Belogolovtsev dans une interview exclusive à Sputnik.

Selon l'acteur, c'est vraiment génial de pouvoir s'exprimer dans plusieurs langues. Par contre, pour lui, ce n'est pas forcément le cas.

« Je suis un peu envieux d'entendre parler nos invités. Moi, je me rappelle juste une phrase en anglais « London is the capital of Great Britain », a-t-il déploré avec un sourire.

Le souhait de l'acteur est que la Coupe du monde de football se passe dans une ambiance amicale et paisible.

L'Institut national de la langue russe Pouchkine apprend le russe à tous les étrangers. Cette institution a déjà une riche expérience avec des politiciens, des hommes d'affaires et des représentants de la culture, mais c'est la première fois qu'elle va travailler avec des bénévoles.

Tous les inscrits au programme pourront suivre l'enseignement à distance sur le portail « L'apprentissage en russe ». Des candidats de tous les pays du monde pourront apprendre leurs premiers mots en russe et perfectionner leurs connaissances à l'aide d'un logiciel spécial.

Ce projet révolutionnaire a débuté le 10 février.

Cette année, plus de 176 000 personnes ont manifesté leur envie de s'inscrire en tant que bénévoles. Un tiers est constitué par des étrangers originaires de 190 pays.

La première Coupe du monde de football disputée en Russie aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018. Il y aura des matchs à Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.

