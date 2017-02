L’armée turque et l’opposition syrienne prennent le contrôle de la majorité d'Al-Bab

L'opposition syrienne, appuyée par l'armée turque, a pris le contrôle de la majorité de la ville syrienne d'Al-Bab, a annoncé ce mardi le premier ministre turc Binali Yildirim.

« La majorité de la ville d'Al-Bab est prise sous contrôle », a déclaré Binali Yildirim.

Ankara a lancé l'opération « Bouclier de l'Euphrate » le 24 août 2016 contre les terroristes de Daech. Avec la participation de l'opposition syrienne, l'armée turque a pris le contrôle de la ville frontalière de Jarablous, dans le nord de la Syrie, avant de lancer une offensive sur Al-Bab, occupée par les terroristes il y a trois ans.

Les troupes de l'armée turque et de l'Armée syrienne libre (ASL) ont entamé début février une opération offensive à la périphérie de la ville syrienne d'Al-Bab, occupée par des djihadistes de l'organisation terroriste Daech, selon des sources informées au sein de l'ASL.

Selon ces informations, l'offensive, qui implique 2 000 soldats et des armes lourdes, a été réalisée sur trois flancs avec l'appui de l'aviation et de l'artillerie turques.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »