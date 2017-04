Otan: travailler avec la Russie est une priorité

Selon le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, l'organisation entend chercher un dialogue constructif avec Moscou tout en soulignant l'importance de relations efficaces entre la Russie et l'Otan.

« Nous continuons à chercher des moyens pour réussir un dialogue avec la Russie. Nous sommes persuadés qu'aussi longtemps que l'Otan agit à l'unisson, qu'aussi longtemps que nous sommes solides et prédicables, nous pouvons et nous devons mener un dialogue politique avec la Russie. Étant donné que la Russie est notre voisine… nous devons construire des relations avec elle de la meilleure façon possible », a déclaré Jens Stoltenberg.

Le secrétaire général a souligné que le sujet lié à la collaboration avec la Russie avait été crucial dans ses négociations avec le Président des États-Unis Donald Trump à la Maison-Blanche.

« C'est avantageux pour tous, tenter de baisser la tension et trouver le meilleur moyen de vivre ensemble. C'était la question dont j'ai discuté avec le Président Donald Trump hier à la Maison-Blanche. Et ce sera la question la plus importante, quand les leadeurs de l'Otan se réuniront en mai à Bruxelles », a-t-il conclu.

