Syrie: Moscou énonce ses conditions pour la reprise de la coopération avec les USA

La Russie est prête à revenir à l'accord sur la sécurité aérienne avec les États-Unis en Syrie à condition que Washington agisse de manière prévisible sur le terrain, a indiqué le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov.

D'après lui, l'« imprévisibilité » des États-Unis s'est manifestée lorsqu'ils ont lancé une attaque de missiles contre la base aérienne syrienne de Shayrat, invoquant le prétendu recours des forces de Bachar el-Assad aux armes chimiques dans la province d'Idlib.

« Cette accusation a été portée sans aucun fondement et sans qu'aucune enquête n'ait été menée sur l'incident », a indiqué M. Peskov.

UN Photo / Rick Bajornas / Fotos Públicas Résolution sur la Syrie: l’Occident a «forcé Moscou à sortir son veto»

La Russie a suspendu le mémorandum sur la prévention des incidents et la sécurité des vols en Syrie suite aux frappes de missiles US contre la base aérienne syrienne de Shayrat, qui avaient fait selon Damas dix victimes parmi les militaires et neuf morts parmi les civils et causé d'importantes destructions.

Par la suite, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que Vladimir Poutine était prêt à reprendre l'application du document en question si Washington confirmait sa disposition à lutter contre le terrorisme.

