Trump donne son feu vert aux militaires pour lutter de manière autonome contre Daech

À en juger par les informations présentées par le quotidien américain Wall Street Journal, l'administration du 45e Président des États-Unis Donald Trump a donné son feu vert aux commandants militaires pour qu'ils prennent des décisions autonomes dans la lutte contre Daech.

« Il n'y a rien d'officiel mais cela commence déjà à se concrétiser. Le commandement comprend qu'il est capable de faire un peu plus et c'est bien vrai », indique une source informée au sein du ministère américain de la Défense citée par le quotidien.

Par ailleurs, le Wall Street Journal souligne que sous l'administration Obama, les chefs militaires se plaignaient du contrôle très strict de la Maison-Blanche ainsi que du manque d'autonomie afin de pouvoir réagir à leur gré.

D'après la même source, M. Trump a souligné le 13 avril qu'il donnait toute la liberté d'action au Pentagone.

Ainsi, cette nouvelle politique de l'administration de M. Trump s'est manifestée lorsqu'une « méga bombe » GBU-43/B a été larguée sur les positions de Daech en Afghanistan. La Maison-Blanche a expliqué alors que la frappe visait un système de tunnels utilisés par les djihadistes. Le Président américain Donald Trump a qualifié l'événement de « mission très, très réussie ».

Il s'agit de la première fois que les forces US utilisent ce type de bombe dans des combats. Testée en mars 2003, la GBU-43/B, contenant 8,48 tonnes d'explosif H6, est la plus puissante bombe non-nucléaire de l'arsenal américain et la plus grosse arme guidée par satellite jamais conçue.

