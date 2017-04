Le Pentagone affirme poursuivre le dialogue avec Moscou sur la sécurité des vols en Syrie

Les États-Unis affirment poursuivre leur dialogue avec la Russie en matière de sécurité des vols en Syrie, a déclaré mardi James Mattis, chef du Pentagone, à bord de l'avion en route pour l'Arabie saoudite.

« Nous continuons de communiquer avec les Russes en vue de garantir la sécurité des vols, éviter tout malentendu ou collision d'avions », a indiqué M. Mattis.

La Russie a suspendu le mémorandum sur la prévention des incidents et sécurité des vols en Syrie suite à la frappe américaine contre la base aérienne de Shayrat. Les navires américains USS Porter et USS Ross, qui se trouvaient en Méditerranée, ont tiré le 7 avril une soixantaine de missiles de croisière Tomahawk contre la base syrienne. Selon Damas, la frappe a fait neuf morts, dont quatre enfants, et a causé d'importantes destructions.

D'après le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov, il est toujours possible de transmettre des données sur les frappes en Syrie, mais il n'y aura pas d'échange d'informations.

Selon le Kremlin, Moscou est prêt à relancer le mémorandum signé en octobre 2015, quelques semaines après le lancement par Moscou de l'opération anti-Daech en Syrie, si Washington s'abstient de nouvelles opérations inattendues.

