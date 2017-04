Enquête sur l’attaque chimique, la balle est dans le camp US

© AFP 2017 Omar Haj Kadour Lavrov: après l’attaque d’Idlib, de nouvelles provocations se préparent en Syrie

Trouver un accord pour mener une enquête conjointe sur l'attaque chimique présumée dans la ville syrienne de Khan Cheikhoun est possible, à condition que Washington soit disposé à le faire, estime Mikhaïl Oulianov, le chef du département du contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères.

Le diplomate a rappelle que la Russie et l'Iran ont proposé à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) de mettre en place une mission spéciale chargée d'enquêter sur l'incident. Dans ce contexte, M. Oulianov a également souligné la nécessité d'« exploiter toutes les possibilités qui se présentent pour trouver un consensus. »

« Nous sommes prêts à mener des consultations immédiates à cette fin, y compris avec la délégation américaine. Si nos partenaires américains sont réellement intéressés d'établir la vérité par le biais d'une enquête sérieuse et immédiate, nous avons la possibilité de trouver un accord », a-t-il indiqué avant de poursuivre: « Sinon, il n'y a pratiquement pas de marge pour trouver une solution mutuellement acceptable. »

Selon le diplomate russe, afin de réaliser une enquête efficace, il est nécessaire de réunir au moins trois conditions: les investigations doivent être menées sur les lieux, à Khan Cheikhoun ainsi que sur la base de Shayrat; l'équipe d'enquêteurs doit réunir les représentants de différents pays; il est inadmissible d'utiliser uniquement les matériaux tirés des réseaux sociaux et les témoignages de l'opposition.

Et de conclure: « Si l'on réunit ces trois conditions, qui ne sont pas du tout exagérées comme le prétendent certains de nos opposants, nous pourrons envisager une enquête rapide et de qualité. »

