L'armée syrienne reprend deux hauteurs stratégiques dans la province de Hama

Les forces gouvernementales syriennes ont repris le contrôle de deux hauteurs stratégiques de la province de Hama et ont effectué des frappes sur les positions des extrémistes dans la province de Lattaquié, a annoncé la télévision locale.

« Dans le nord de la province de Hama, les forces armées ont établi le contrôle sur les hauteurs stratégiques d'Oukab et d'Al-Mantar, près de la ville de Tibat Al-Imam, libérée hier des terroristes », a informé la chaîne.

En outre, l'armée syrienne a effectué des frappes contre les positions des terroristes dans la province de Lattaquié, dans l'ouest du pays.

« Dix terroristes ont été éliminés, leur matériel de combat a été détruit », précise la source.

Comme l'indique le Centre pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, depuis le début de l'année en cours, les militaires syriens ont expulsé les terroristes de 228 communes. L'armée a libéré 3 975 km2 de territoire au total, dont six km2 au cours de ces dernières 24 heures.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».