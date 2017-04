Les terroristes qui occupaient Hama et Homs mis en déroute par l’armée syrienne

Lors de la 4e conférence de Moscou sur la sécurité internationale, Sergueï Roudskoï, chef du commandement opérationnel principal de l'État-major général des Forces armées russes, a déclaré que la situation en Syrie avait évolué de manière radicale grâce aux troupes gouvernementales syriennes et à l'appui des Forces aérospatiales russes.

« Grâce aux actions courageuses des troupes gouvernementales avec l'appui des Forces aérospatiales russes, la situation dans cette région (Hama) s'est stabilisée. Actuellement, les terroristes ont été repoussés à plus de 15 km de la ville de Hama. Après des combats acharnés, les pertes des terroristes se sont élevées à 7 000 combattants », a-t-il déclaré.

D'après lui, grâce aux actions de la Russie, les Forces armées syriennes ont réussi à inverser le cours de la guerre.

« Pour l'instant, les grands groupes terroristes des régions de Hama et de Homs ont été éliminés. Les troupes gouvernementales ont également renforcé leurs positions dans la province de Damas et aux alentours de la capitale », a-t-il déclaré lors d'une conférence.

D'après le général, un grand groupe terroriste a été détruit cette année dans la région d'Alep. Ainsi, les troupes gouvernementales ont réussi à libérer 41 localités.

Au total, au cours d'une opération mise en place sur le territoire syrien par la Fédération de Russie, le gouvernement a repris le contrôle sur 695 localités et sur plus de 14 000 km carrés de territoire, permettant ainsi à près de 108 000 de réfugiés de regagner leurs domiciles.

