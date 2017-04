Frappe israélienne: le Kremlin appelle à respecter la souveraineté syrienne

Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe Vladimir Poutine, s'est exprimé au sujet de la frappe israélienne près de l'aéroport de Damas. Il a signalé devant les journalistes qu'il était nécessaire de respecter la souveraineté syrienne et de ne pas recourir à des actions pouvant conduire à une augmentation des tensions régionales.

« Nous continuons de croire que tous les pays doivent éviter les actions qui mènent au renforcement des tensions dans une région déjà sous pression et nous prononçons pour le respect de la souveraineté de la République arabe syrienne et pour que la République arabe syrienne soit un État politiquement uni et souverain », a déclaré M. Peskov.

Selon M. Peskov, la Russie et Israël échangent des informations via des canaux différents et les États-majors des deux pays mènent un dialogue constant.

Un important incendie près de l'aéroport de Damas a été provoqué ce jeudi matin par une frappe. Une source militaire syrienne a confirmé que la frappe avait été portée par les forces israéliennes.

Alors que Reuters a annoncé qu'Israël avait bombardé un dépôt de munitions appartenant au mouvement libanais chiite, une source militaire syrienne, dans une interview à Sputnik, a déclaré qu'il n'y avait pas de stocks d'armes du mouvement chiite libanais près de l'aéroport de Damas.

Les deux pays sont officiellement en état de guerre depuis des dizaines d'années. Les relations sont d'autant plus tendues que Damas est soutenu dans sa bataille contre les terroristes par le mouvement chiite libanais Hezbollah et l'Iran, deux ennemis d'Israël.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».