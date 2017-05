Miracle au Mexique: la statue de Jésus bouge pendant la messe

Pendant la messe du vendredi saint, la statue de Jésus-Christ datant du 19e siècle a bougé la tête à l'église Santa-Ana du village de Tepetitlan (Ouest du Mexique). De nombreux paroissiens ont qualifié le phénomène de miracle, communique le Daily Mirror.

« Il veut nous dire quelque chose, il veut quelque chose de notre part », a dit une fidèle.

Cependant, le prêtre Juan Antonio Guerra Lule ne croit pas au miracle. Selon lui, les cordes retenant la statue se sont visiblement détendues, ne pouvant plus la soutenir correctement, et tout le monde a eu l'impression que l'église avait été visitée par le Sauveur.

« Quelque chose de beau s'est produit pendant le sermon des sept paroles », a-t-il toutefois reconnu.

Le 21 avril, le Daily Mirror a annoncé qu'une statue de la Vierge Marie avait pleuré dans une église du Paraguay pendant la messe.

