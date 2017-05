Twitter coopère avec Bloomberg pour la diffusion d’actualités en continu

Le géant informatique Twitter fera équipe avec la célèbre agence Bloomberg pour créer un service en ligne qui diffusera, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, des actualités produites uniquement pour Twitter, informe le journal Wall Street Journal.

© AFP 2017 Leon Neal Twitter interdit l’accès à ses données aux services de renseignement UK

Il est prévu de lancer le projet cet automne. La chaîne, qui n'a pas encore de nom, diffusera des informations en temps réel de partout dans le monde, ainsi que montrera diverses vidéos d'utilisateurs de Twitter.

Le directeur exécutif de Bloomberg Media, Justin Smith, a noté que beaucoup de gens regardaient les informations en direct à la télévision et commentaient immédiatement ce qui se passe sur le réseau social. Les deux entreprises veulent combiner ces actions.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».