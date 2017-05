Syrie/Irak: 20.000 civils tués par la coalition selon un député syrien

© AP Photo/ Bram Janssen Les frappes de la coalition anti-Daech ont tué plus de 350 civils

La coalition antiterroriste internationale vient de reconnaître la mort d'au moins 396 civils dans ses frappes réalisées entre 2014 et 2017 en Syrie et en Irak. Pour le parlementaire syrien Muhammed al Husein, il s'agit d'une déclaration « ridicule », des « dizaines de milliers » de civiles ayant trouvé la mort dans les raids de la coalition.

« Nous sommes étonnés par les chiffres fournis, car rien qu'à Raqqa, plus de 700 habitants non armés de la ville ont été tués lors d'un des bombardements », a affirmé le député dans un entretien accordé à Sputnik.

Selon lui, le nombre total des civils ayant péris dans les frappes de la coalition s'élève à 20 000 personnes, dont « des femmes, des enfants et des vieillards qui n'avaient aucun rapport avec les organisations terroristes ».

L'interlocuteur de l'agence a également accusé la coalition menée par les États-Unis d'agir dans les intérêts des djihadistes et de leur apporter un soutien tout en diffusant de « fausses déclarations » concernant la crise syrienne.

