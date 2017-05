Un migrant voulant rejoindre la GB meurt électrocuté en gare du Nord

Mardi vers 5 heures du matin, un migrant dont l'âge et la nationalité ne sont pas précisés, a franchi la grille séparant les quais internationaux de la gare du Nord, où sont stationnés les Eurostar en provenance et à destination de Londres. Une fois montée sur le toit de l'un des trains, la victime est morte électrocutée, touchée par un arc électrique.

L'incident a déclenché un incendie et une coupure d'électricité généralisée, ce qui a entraîné d'importantes perturbations dans le trafic des trains. L'accès à l'aéroport de Roissy/Charles de Gaulle a été également fortement perturbé.

© AFP 2017 PHILIPPE HUGUEN Jungle de Calais, le retour ?

Selon la SNCF, ce type d'accident est rarissime. En juillet 2015, un adolescent égyptien qui voulait rejoindre l'Angleterre a été électrocuté gare du Nord dans des circonstances semblables. Alors qu'il avait réussi à accéder au toit de l'Eurostar, un arc électrique s'était formé depuis une caténaire et l'avait projeté en contrebas.

De nombreux migrants souhaitant rejoindre l'Angleterre ont trouvé la mort lors de tentatives d'atteindre les côtes britanniques, notamment en se cachant sur des navettes Eurotunnel. Pour prévenir de nouvelles tragédies, le groupe Eurotunnel a présenté en juin 2016 deux drones militaires à caméra thermique en vue de renforcer la surveillance du site de 650 hectares face aux intrusions éventuelles de migrants.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »