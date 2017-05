«Sanctions et dialogue»: un candidat à la présidence évoque le futur pour les deux Corées

Les États-Unis ne se trompent pas dans leur politique à l'égard de Pyongyang : d'un côté ils prônent des pressions, mais de l'autre n'excluent pas la possibilité d'un dialogue, a déclaré dans un entretien à Sputnik Ahn Cheol-soo, candidat à la présidence sud-coréenne, ajoutant que sa position était quasi similaire.

« La nature de la politique de Trump vis-à-vis de la Corée du Nord est la suivante : un maximum de pression et d'engagement. Toutefois, à côté des ripostes adéquates aux provocations de Pyongyang, les États-Unis sont ouverts à un dialogue diplomatique. Dans ma campagne électorale, j'exprime la même position : avoir recours en même temps aux sanctions et au dialogue », a-t-il expliqué.

En évoquant la politique étrangère qu'il privilégierait s'il était élu, il a fait savoir qu'il envisageait de consolider le partenariat avec la Chine en se basant sur l'alliance avec les États-Unis. Quant à la Russie, il dit que sa position de principe est la suivante : « la diplomatie de la paix devrait constituer le principe de base ».

Quant à sa politique à l'égard du voisin du Nord, elle consiste dans l'amélioration des relations et ce dans le but de parvenir à une dénucléarisation de la péninsule.

Interrogé sur le bouclier américain THAAD, dont des éléments ont été installés sur le sol sud-coréen, Ahn Cheol-soo avoue que bien qu'il y soit à la base opposé, aujourd'hui il soutient l'initiative. « La situation a évolué. La menace nucléaire et de tirs de missile de la part de la Corée du Nord a atteint un niveau critique », a souligné l'homme politique.

À la question de savoir ce qu'il pensait de la préoccupation de Moscou et de Pékin à l'égard du THAAD, il a répondu que si un progrès dans le règlement du dossier nord-coréen intervenait, des négociations sur le démontage du bouclier pourraient avoir lieu.

