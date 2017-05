La rédactrice en chef de Sputnik Serbia plus influente que l’ex-Président serbe

© AFP 2017 Geoffroy Van Der Hasselt Le QG de Macron explique son refus d'accréditer Sputnik et RT

La rédactrice en chef de Sputnik Serbia, Ljubinka Milinčić, est entrée au palmarès des personnes les plus influentes de son pays, selon le quotidien serbe Blic

« La rédaction de Sputnik Serbia a réussi à exposer un point de vue alternatif sur la politique internationale. Rien qu'en 2016, nous avons lancé quatre nouvelles émissions radio portant sur des thèmes d'intérêt social », a souligné Mme Milinčić.

Hormis la rédactrice en chef de Sputnik Serbia, le classement englobe 300 autres personnes, dont sept rédacteurs en chef de médias nationaux. Il est à noter que Mme Milinčić en fait partie pour la deuxième année de suite. Cependant, cette année, sa « cote d'influence » est plus élevée que celle du vice-président du parlement et de l'ancien Président serbe, Boris Tadić. D'ailleurs, c'est le Président serbe en fonction, Aleksandar Vučić, qui s'est classé le premier en 2016.

