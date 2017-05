Malgré les frappes saoudiennes au Yémen, Trump autorise la vente de bombes guidées à Riyad

L'administration Trump a débloqué la vente à Riyad de bombes guidées laser, suspendue par la précédente administration, a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir.

« L'administration Trump l'a débloquée, et maintenant ils œuvrent sur la présentation de l'accord au Congrès », a précisé Adel al-Jubeir, qui est en visite à Washington.

Selon l'agence Reuters, les ventes devraient porter sur plus d'un milliard de dollars de ces armes fabriquées par le groupe Raytheon.

© REUTERS/ Anees Mahyoub Les USA limitent leur aide militaire à Riyad suite à la mort de civils au Yémen

Il est à noter que la précédente administration démocrate avait bloqué la vente à Riyad de bombes guidées en raison de préoccupations concernant les victimes civiles dans le conflit au Yémen.

Dirigée par l'Arabie saoudite, la coalition arabe, qui soutient le parti du gouvernement yéménite, effectue depuis mars 2015 des raids sur les zones contrôlées par les rebelles houthis. Or, de nombreux cas de frappes sur des installations civiles, notamment des écoles et des hôpitaux, ont été recensés.

Selon les données du Centre yéménite pour les droits et le développement, depuis le printemps 2015, le conflit a coûté la vie à plus de 10 000 civils, dont 2 400 enfants et 2 000 femmes.

