Cristiano Ronaldo, disponible en «location» pour quelques… euros

Selon les informations publiées par les journalistes allemands Michael Wulzinger et Rafael Buschmann dans leur livre « Les fuites du football: ce sale business du foot », la « location » de Cristiano Ronaldo, joueur de football mondialement célèbre, est désormais possible.

© AFP 2017 FRANCISCO LEONG Ronaldo marque l'incroyable total de 101 buts en C1

Cependant, si vous êtes tentés, il vous faudrait bien débourser la somme rondelette de plus de 1,1 million d'euros (920 000 livres sterling) pour seulement quelques heures en compagnie de la star du «Real Madrid».

D'ailleurs, les journalistes allemands, cités par le quotidien britannique The Mirror, affirment que ce prix élevé n'a pas empêché à la compagnie saoudienne Mobily d'inviter Ronaldo à passer un peu de temps avec eux en 2013.

Ainsi, le grand sportif aurait passé quatre heures et demie avec les représentants de la société saoudienne. Le prix incluant une session de photos, deux articles sur cet évènement sur le site de l'organisation et dans les réseaux sociaux, ainsi que cinq maillots dédicacés par Ronaldo. En outre, la société a obtenu la possibilité d'utiliser pendant une seule journée l'image du célèbre joueur dans leur publicité dans la région.

Par contre, il faut bien noter que ce n'est pas le sportif en personne qui touche cet argent, mais l'entreprise Multisports & Image Management, qui veille sur l'image du joueur.

Cristiano Ronaldo, âgé de 32 ans, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, ayant remporté le prix du Ballon d'or en 2008, 2013, 2014 et 2016. Selon le nouveau contrat signé avec le « Real Madrid », son salaire net est estimé à quelques deux millions d'euros. Ce contrat expirera en 2121, alors que le footballeur aura 36 ans.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».