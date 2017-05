Moscou salue l’absence de la primauté de l’idéologie dans la nouvelle administration US

© AP Photo/ Hassan Ammar La Russie, la Turquie et l'Iran réparent les erreurs des USA

L'approche de la nouvelle administration américaine sur les problèmes syriens est désidéologisée, car le président Donald Trump et son entourage doivent faire preuve d'esprit pratique, a déclaré aux journalistes jeudi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov.

M. Trump et ses conseillers sont des hommes d'affaires qui doivent penser de façon pratique, selon lui.

Interrogé sur la possibilité de marier deux approches opposées en présence de l'Iran et des États-Unis en Syrie, le diplomate a répondu que c'était là une tâche difficile.

« Il ne faut pas avoir d'illusions. Les Américains en général ont salué les pourparlers d'Astana (entre les pays garants du cessez-le-feu en Syrie avec la participation de Damas et de l'opposition syrienne, qui a abouti à la signature d'un mémorandum sur la création de quatre zones de sécurité en Syrie, ndlr) ». Toutefois, Washington ne peut pas saluer la participation de l'Iran, qui mène, selon les États-Unis, une politique non constructive dans la région.

Ces contradictions nécessiteront un travail supplémentaire qui sera mené à bien, a promis M. Bogdanov.

