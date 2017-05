Limogeage du chef du FBI, de nouvelles hypothèses

Donald Trump aurait limogé le directeur du FBI James Comey en raison de l'« inaction » de ce dernier dans l'affaire des fuites d'informations du gouvernement fédéral, affirme le Washington Post.

© AP Photo/ Sait Serkan Gurbuz La dernière gaffe de Comey, cette «goutte de trop» qui lui a coûté son job

Selon le quotidien, qui cite des sources au sein de la Maison-Blanche, le numéro Un américain était mécontent des récentes déclarations « étranges » de M. Comey devant le Congrès et de son comportement « hypocrite ». Pour M. Trump, le chef du FBI a instrumentalisé l'enquête sur l'ingérence supposée de la Russie dans la présidentielle américaine l'an dernier pour « se présenter en martyr ».

Le Washington Post indique en outre que la décision de limoger James Comey a été prise par le dirigeant américain indépendamment de Jeff Sessions, le secrétaire à la Justice et de son adjoint, Rod Rosenstein. Ce dernier a d'ailleurs menacé de présenter sa démission après la diffusion de rapports selon lesquels il avait recommandé à M. Trump de limoger le directeur du Bureau.

Donald Trump a limogé James Comey le 9 mai dernier, promettant sur Twitter qu'il serait « remplacé par quelqu'un qui ferait un bien meilleur travail ». Toujours selon lui, le chef du FBI a « perdu la confiance de presque tout le monde à Washington ».

Jeudi 11 mai, le directeur par intérim du FBI, Andrew McCabe, a assuré que l'enquête sur les ingérences russes durant la campagne électorale américaine se poursuivait normalement, malgré le limogeage de James Comey.

