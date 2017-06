Un tiers des cyberattaques contre la Russie lancées depuis les États-Unis

© Sputnik. Michael Klimentyev Moscou: les accusations de cyberattaques ne dépassent pas le cadre de fake news abstraites

Jusqu'à 29% des attaques informatiques visant la Russie proviennent des États-Unis, a déclaré mardi le chef de la commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération (Sénat russe) Konstantin Kossatchev.

«Entre 28 et 29% de toutes des attaques contre les infrastructures informatiques russes sont réalisées depuis le territoire des États-Unis», a fait savoir le sénateur russe.

Toujours selon lui, la part des cyberattaques contre les réseaux américains lancées depuis le territoire russe n'atteint que 2%.

En octobre 2016, le département US de la Sécurité intérieure et la direction du renseignement américain ont affirmé que le gouvernement russe avait orchestré les piratages de courriels de personnes et d'institutions américaines, dont le Parti démocratique.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a alors qualifié ces accusations d'«absurdes», ajoutant que les sites web russes étaient quotidiennement la cible de cyberattaques.