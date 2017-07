Trois néonazis suédois condamnés pour des attentats contre les migrants

Âgés de 20, 23 et 50 ans, trois Suédois ont été condamnés par le tribunal de Göteborg à des peines allant de un an et demi à 8 ans et demi de réclusion, selon l'AFP.

"Ils ont tous les trois une histoire commune au sein du Nordiska motståndsrörelsen (Mouvement de résistance nordique, NMR) où ils se sont connus", souligne le tribunal dans son verdict.

© AFP 2017 Chaideer Mahyuddin La Hongrie ne veut pas des migrants de la Suède

Le NMR se réclame du national-socialisme et compterait un peu moins de 200 militants actifs, selon le magazine antiraciste Expo qui le qualifie d'"organisation nazie la plus importante et la plus dangereuse de Suède".

Les attentats se sont produits entre novembre 2016 et janvier 2017. Le 11 novembre 2016, une bombe artisanale soufflait les locaux d'une association anarchiste et antifasciste dans le centre de Göteborg, sans faire de victimes.

Le 5 janvier, une explosion endommageait un autre centre pour migrants de la banlieue de Göteborg, blessant grièvement un agent de service.

© AFP 2017 JEWEL SAMAD Suède: un viol collectif diffusé en direct sur Facebook suivi par de nombreux spectateurs

Enfin le 25 du même mois, une bombe était découverte dans un camping, toujours en périphérie de la deuxième ville de Suède, sans qu'elle détone. Les enquêteurs ont pu remonter la piste néonazie grâce à l'ADN du condamné de 23 ans retrouvé sur les lieux.

Des dizaines d'attaques contre des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile ont été recensés ces dernières années en Suède où près de 300.000 migrants, en majorité syriens, irakiens et afghans, sont arrivés entre 2013 et 2015.