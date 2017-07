La coalition US frappe des bâtiments résidentiels en Syrie, six morts

Les avions de la coalition internationale antiterroriste dirigée par les États-Unis ont effectué une frappe aérienne contre plusieurs bâtiments résidentiels dans la localité de Kiskis Djabour, au sud de la ville d'Al-Chaddadeh, dans la province syrienne d'Hassaké.

© REUTERS/ Rodi Said Raqqa: une nouvelle bavure de la coalition US coûte la vie à 30 combattants des FDS

La frappe a fait six morts dont deux femmes, a signalé l'agence SANA citant des sources locales.

La semaine dernière, la coalition a frappé le village de Kishik Zyyanat, dans le sud de la province d'Hassaké, tuant neuf civils.

D'après un récent rapport de l'armée américaine, près de 400 civils ont été tués dans les frappes aériennes de la coalition anti-Daech en Irak et en Syrie entre 2014 et 2017. Or, le député syrien Muhammed al Husein contacté par Sputnik avait évalué le nombre de civils tués par la coalition dans les deux pays à 20.000 personnes n'ayant «aucun rapport avec les organisations terroristes».

Selon le ministère syrien des Affaires étrangères, les actions de la coalition internationale menée par les États-Unis sont comparables aux conséquences des crimes causés par l'organisation terroriste Daech.