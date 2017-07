Syrie: 2.022 localités ont signé l'accord de cessez-le-feu

Le nombre de localités syriennes qui ont signé l'accord de cessez-le-feu est porté à 2.022, annonce le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

«Ces dernières 24 heures, sept accords de cessez-le-feu ont été signés dans la province de Homs, portant le nombre de localités signataires à 2.022», indique le communiqué.

Toujours selon le communiqué, la commission russe chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu a enregistré, ces dernières 24 heures, six violations du régime, alors que la commission turque en a identifié cinq.

«La partie russe de la commission conjointe russo-turque pour le respect du régime de cessez-le-feu a enregistré six violations, dont quatre dans la province d'Alep et deux dans la province de Lattaquié. La partie turque a fait état de cinq violations, dont trois dans la province de Damas, une dans la province de Deraa et une dans celle d'Alep», précise le communiqué.

Les parties ont poursuivi les négociations visant à mettre un terme aux combats avec les groupes de l'opposition armée dans les provinces d'Alep, d'Idlib, de Damas, de Hama, de Homs et de Quneitra. Le nombre de groupes armés ayant déclaré avoir cessé le feu n'a pas changé, restant à 153, tout comme le nombre de groupes armés qui s'étaient déclaré prêts à respecter les conditions du régime du cessez-le-feu, qui est toujours de 22.