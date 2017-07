L’Ukraine souhaite des «tonnes» de charbon US, Washington triple les prix

Depuis l’arrivée de Trump, les importations de charbon américain en Ukraine ont connu une envolée de leurs tarifs, d’autant plus étonnante que les USA ont baissé les prix de leurs exportations vers d’autres pays. Une situation qui n’empêche pas Kiev de doubler ses importations de charbon US.

© AP Photo/ Evan Vucci Trump veut livrer des «millions de tonnes» de charbon en Ukraine

Pour Kiev, le charbon américain revient cette année trois fois plus cher qu'avant. Comme le mentionne un rapport rédigé par le département américain de l'Énergie, dont la chaîne RT a obtenu une copie, de janvier à mars 2017, Kiev déboursait 206 dollars pour une tonne de cette matière première, tandis qu'un an plus tôt, son prix ne dépassait pas 71 dollars.

Cette hausse des prix ne semble pas avoir effrayé les autorités ukrainiennes, qui ont plus que doublé leurs importations, les faisant passer de 355.100 tonnes au début de l'année 2016 à 865.700 tonnes cette année.

La hausse des tarifs n'a pourtant pas touché tous les consommateurs étrangers du charbon américain. La Norvège a par exemple vu ses prix baisser: ce pays nordique payait 125 dollars per tonne pendant les trois premiers mois de l'année 2017 tandis qu'en 2016 le prix du même volume du combustible atteignait 140 dollars.

Quant à l'Ukraine, malgré la hausse des tarifs, le Président Piotr Porochenko a annoncé lors de sa rencontre avec le vice-président américain Michael Pence, en juin, l'intention d'importer «du charbon de Pennsylvanie pour les centrales ukrainiennes et d'acheminer du gaz naturel liquéfié de Louisiane vers le système de transport de gaz ukrainien».

Les livraisons de charbon du Donbass en Ukraine ont été entièrement suspendues à cause du blocus des voies routières et ferroviaires mis en place par les nationalistes ukrainiens. Le gouvernement ukrainien a donc été forcé d'instaurer un état d'urgence sur le marché de l'électricité.