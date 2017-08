Pyongyang brandit la menace «physique» suite aux sanctions de l’Onu

Suite aux nouvelles sanctions votées à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'Onu, Pyongyang multiplie les menaces. Qualifiant d'«actions de gangster» les mesures imposées par les Nations unies, le Comité pour la réunification pacifique de la Corée a dénoncé, dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle KCNA, l'intention du document de «violer la souveraineté et le droit de la Corée du nord d'exister et de se développer».

«Il s'ensuivra des mesures d'ordre matériel de justice de la part de l'armée et du peuple pour se défendre», promet le Comité.

«Ils doivent se rendre compte que la Corée du nord entreprendra des démarches stratégiques, dont des actions physiques, en mobilisant toute la puissance nationale», indique en outre le document.

À la suite des tirs expérimentaux de deux missiles de longue portée le mois dernier, le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté à l'unanimité samedi de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord.

Ce document introduit notamment une interdiction sur les exportations nord-coréennes de toute une série de minéraux et d'aliments, dont le charbon, le fer, le plomb et les fruits de mer, ce qui réduira d'un milliard de dollars les recettes de Pyongyang, qui atteignent actuellement près de trois milliards de dollars. Le texte de cette résolution contient d'autres restrictions, y compris des mesures à l'encontre de personnes morales et physiques liées aux programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.