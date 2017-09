La percée de l'AfD est le fruit de la politique migratoire du pays, selon Vienne

«En Allemagne, nombreux sont ceux qui sont insatisfaits de la position du gouvernement au sujet de la politique migratoire», a déclaré le chef de la diplomatie autrichienne, Sebastian Kurz, dans la foulée des élections législatives en Allemagne, marquées par la percée historique de l'AfD, relate le journal Die Welt.

© REUTERS/ Stephane Mahe Macron félicite Merkel pour sa réélection

À l'en croire, beaucoup d'hommes politiques et de partis traditionnels de l'Europe n'auraient pas pris au sérieux l'ampleur de la crise migratoire actuelle.

La droite nationaliste a réussi ses meilleurs scores dans l'ancienne Allemagne de l'Est avec près de 23% des voix, soit 17 points de plus qu'en 2013. Dans la partie occidentale du pays, elle obtient un peu plus de 11% soit près de sept points de plus.

Toutes les autres formations parlementaires ont annoncé qu'elles refusaient de collaborer avec l'AfD mais cette dernière, forte de 87 élus, va trouver au Bundestag une puissante caisse de résonance pour ses idées.

Le bloc conservateur CDU-CSU d'Angela Merkel a remporté dimanche les législatives allemandes avec 33% des voix, a annoncé la commission électorale centrale du pays après le dépouillement de la totalité des suffrages. Le parti de droite nationaliste AfD a de son côté enregistré une percée historique pour un tel mouvement aux élections allemandes, brisant un tabou dans le pays qui se retrouve face à un nouveau défi, selon Angela Merkel.