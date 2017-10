Un drone américain abattu au Yémen

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth Un drone américain s'écrase dans le sud-est de la Turquie

Des insurgés houthis affirment avoir abattu un drone américain au nord de la capitale yéménite, Sanaa, relate l'agence Xinhua.

«Le drone MQ-9 Reaper a été détruit par une roquette guidée lancée par nos troupes», lit-on dans un communiqué diffusé par le commandement des insurgés.

Selon ces derniers, le drone était utilisé à des fins de renseignement. Aucune autre information sur l'incident n'a pour l'heure été divulguée.

Depuis 2014, le Yémen est le théâtre d'un conflit armé opposant des rebelles houthis et des militaires loyaux à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, d'une part, aux forces gouvernementales et aux milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, de l'autre. Les rebelles contrôlent le nord du pays et la capitale Sanaa, où ils ont installé leurs organes de pouvoir.

Le conflit s'est internationalisé en mars 2015 avec l'intervention de nombreux pays musulmans menés par l'Arabie saoudite.