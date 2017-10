Moscou: le flirt US avec les terroristes empêche de défaire Daech définitivement

Le principal obstacle à la défaite de Daech en Syrie réside dans le flirt des États-Unis avec les terroristes et non dans la capacité de combat de ces derniers, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

Les États-Unis continuent d'appuyer les terroristes en Syrie , ce qui en fin de compte représente le dernier obstacle à la défaite définitive de Daech dans le pays, a indiqué le porte-parole de la Défense russe Igor Konachenkov

«Nous avons souligné à maintes reprises que ce sont les flirt des États-Unis avec les terroristes et le soutien qu’ils leur accordent qui empêchaient de défaire Daech définitivement, et non la capacité de combat des djihadistes», a-t-il indiqué.

En guise de preuve, Igor Konachenkov, a déclaré que les attaques des terroristes de Daech contre les troupes gouvernementales syriennes, qui ont eu lieu dans la nuit du 27 au 28 septembre, avaient été déclenchées depuis la zone où se trouve «la mission militaire américaine».