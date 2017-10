Le scandale des fausses pages Facebook porte un coup dur à la gauche autrichienne

A la veille des législatives du 15 octobre, le scandale des fausses pages Facebook racistes et antisémites met la gauche autrichienne dans une situation délicate. Alors qu’il ambitionnait de former le deuxième groupe le plus important du parlement, le parti social-démocrate (SPÖ) risque de se retrouver derrière le parti de la droite radicale FPÖ.