Le «démon de feu» qui ravage le Portugal capté sur vidéo

Feu, flammes, chaleur infernale impossible à éviter… L’Apocalypse dites-vous? Oui, ou presque. Découvrez l’impressionnante vidéo du «démon de feu» qui embrase au Portugal et y sème la terreur.

Un phénomène rare et extrêmement dangereux, connu sous le nom de «démon de feu», a été filmé ce samedi et publié sur YouTube par la télévision portugaise, offrant une vue saisissante sur les incendies qui ravagent depuis des mois le Portugal.

Ce phénomène aussi spectaculaire que terrifiant apparaît lorsque de la poussière en feu monte dans l'air au contact du vent, faisant naître ainsi «un tourbillon enflammé».Environ 1.000 pompiers ont lutté contre le feu au Portugal ce week-end, a précisé le quotidien britannique Daily Mail

Depuis janvier, les 123 grands incendies recensés ont été responsables à eux seuls de 193.000 hectares consumés, soit 90% de la surface totale partie en fumée.

En 2003, la surface brûlée avait atteint un record de près de 426.000 hectares. Mais l'année 2017 restera marquée par l'incendie le plus meurtrier de l'histoire du Portugal, qui s'est déclaré le 17 juin près de Pedrogao Grande, dans le centre du pays, faisant 64 morts et plus de 250 blessés.