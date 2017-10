Impeachment de Trump: les Républicains n’attendraient qu’une chose avant de le destituer

Le parti Républicain envisage sérieusement de se concentrer sur l'impeachment du Président américain dès que leur projet de loi sur les impôts sera promulgué, a écrit sur sa page Facebook l'ancien secrétaire américain du Travail, Robert Reich, se référant à un de ses amis, ancien sénateur.

D'après M. Reich, certains Républicains «pensent faire la même chose que Bob [Corker, ndlr] a fait».

«Ils croient que Trump est fou. Incapable. Dangereux», a-t-il écrit en reprenant les paroles de son ami.

Mais, a-t-il ajouté, d'abord le parti Républicain souhaiterait «adopter cette loi sur les impôts».

«Ils ne veulent pas faire face aux électeurs en '18 ou '20 sans avoir prouver quelque chose. Ils prient justement que Trump ne fasse pas quelque chose très, très stupide avant le projet de loi sur les impôts.»

Dans un ouvrage collectif «Le cas dangereux de Donald Trump: 27 psychiatres et experts en santé mentale évaluent un Président», des psychiatres et d'autres professionnels en santé mentale ont affirmé que l'état mental du Président américain présentait des risques pour la nation et le monde. Le livre comprend des analyses et des essais qui décrivent les traits du caractère du Président, que les auteurs trouvent compatibles avec les symptômes du narcissisme, de la sociopathie et d'autres maladies mentales.