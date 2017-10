La Corée du Nord révèle la vraie mission de son programme nucléaire

La Corée du Nord développe ses missiles et ses armes nucléaires pour défendre son indépendance, a déclaré dimanche Ahn Dong-cheong, chef de la délégation nord-coréenne lors d’une réunion de l’Assemblée de l’ Union interparlementaire (UIP) , à Saint-Pétersbourg.

«Notre pays fait face à une menace, son existence même est en question et il peut être détruit par les États-Unis. L’histoire montre que nous devons nous protéger. Nos programmes nucléaires sont des programmes de dissuasion nucléaire, ils sont destinés à protéger notre indépendance», a indiqué Ahn Dong-cheong.

Le chef de la délégation nord-coréenne s’est opposé à l’idée des délégations mexicaine et japonaise de condamner les essais nucléaires et les tirs de missiles effectués par Pyongyang. Le Mexique et le Japon avaient en outre proposé à l’Assemblée de l’Union interparlementaire d’appeler les parlements nationaux à influer sur leurs gouvernements en vue d’assurer le respect des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu sur le dossier nord-coréen.