Un nouveau Maïdan à Kiev? Les protestations recommencent

Quelques milliers de personnes se sont rassemblées mardi devant le siège du parlement ukrainien pour une action de protestation. Les manifestants exigent d'annuler l'immunité parlementaire, de modifier la législation électorale et de créer un tribunal anti-corruption, rapporte le correspondant de Sputnik sur place.

Київ. Урядовий квартал. Зараз.

Ваші прогнози на розвиток ситуації?



PS: Протести під Радою: вимога реформ чи піар політиків? Про це говорили в ранковому ефірі Радіо Свобода: https://t.co/0ovKsyV7C9 pic.twitter.com/MSIZe3x5CU — Схеми (@cxemu) 17 октября 2017 г.

​Mardi matin, la police a renforcé les mesures de sécurité dans le quartier gouvernemental de Kiev et a coupé la circulation dans les rues centrales. La situation est calme, aucun conflit n'est signalé.

​Les manifestants brandissent les drapeaux des partis nationalistes Corps national (créé sur la base du bataillon nationaliste Azov qui combattait les Ukrainiens de l'Est n'ayant pas accepté le coup d'État de février 2014 à Kiev et qui fait l'objet d'une enquête judiciaire en Russie) et Svoboda, ainsi que du parti de l'ex-Président géorgien Mikhaïl Saakachvili, ancien gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa, déchu de la nationalité ukrainienne, et d'autres partis et ONG.