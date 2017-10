Prêts à tel point que «vous serez choqués»: Trump confirme sa posture sur la Corée du Nord

Dans une interview à la chaîne de télévision américaine Fox News, le Président Donald Trump a rétorqué que son pays était prêt à tout scénario contre Pyongyang.

«Nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tel point que vous n’y croirez pas. Vous serez choqués en apprenant à quel point nous sommes prêts, si nécessaire», a lancé le Président.

«Serait-il bien de ne pas le faire? Oui. Ceci va-t-il arriver? Qui sait», a ajouté Donald Trump, sous-entendant, apparemment, une option musclée contre Pyongyang.

Les tensions ne cessent de monter autour de la péninsule coréenne ces derniers mois, durant lesquels Pyongyang a réalisé une série inédite de tests de missiles et procédé à l'essai d'une bombe à hydrogène (bombe H). Washington et Pyongyang procèdent à un échange régulier de menaces et d'intimidations. Donald Trump a menacé mi-septembre de «détruire totalement» la Corée du Nord en cas d'attaque initiale de Pyongyang. Pour sa part, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de prendre les mesures les plus cruelles de l'histoire contre l'agression américaine.

Toujours est-il que la situation qui s'est nouée autour de la Corée du Nord doit être résolue par le dialogue, et non par des menaces et des injures envers Pyongyang, a déclaré jeudi le Président russe Vladimir Poutine au cours du discours qu'il a prononcé au Club de Discussion Valdaï réuni à Sotchi. «Il est certainement nécessaire de résoudre ce problème par le dialogue, de ne pas mettre la Corée du Nord au pied du mur, de ne pas la menacer de recourir à la force, de ne pas sombrer dans la grossièreté ou les injures», a indiqué le Président.