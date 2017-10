Lavrov: Kiev «a des révélations à faire» sur son ingérence dans la présidentielle US

L’Ukraine devrait répondre aux questions sur son ingérence présumée dans la présidentielle américaine dans le cadre de l’enquête sur l’affaire de l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a déclaré mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

«On a découvert une piste ukrainienne dans l’affaire sur M.Manafort et son associé. Il faudrait étudier la piste ukrainienne avec le concours de l’Ukraine. Kiev peut sans doute faire des révélations concernant sa position pendant la campagne électorale américaine», a indiqué M.Lavrov.

Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, et son partenaire Rick Gates se sont vu inculpés de 12 chefs d’accusation dont violation de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers (Foreign Agents Registration Act, FARA) et blanchiment d’argent. La justice américaine estime que MM.Manafort et Gates ont touché des dizaines de millions de dollars pour du lobbying en faveur des intérêts du gouvernement ukrainien entre 2006 et 2015. Ils auraient blanchi les fonds reçus en transgressant la loi, énonce l'acte d'inculpation dans l'enquête sur la prétendue ingérence russe dans la campagne présidentielle aux États-Unis.

Manafort est aussi inculpé de complot contre les États-Unis et de fausses déclarations. Toutefois, l'acte d'accusation n'évoque pas la prétendue collusion entre l'équipe du candidat républicain Donald Trump et les autorités russes pendant la campagne électorale américaine de 2016.