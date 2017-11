L’Iran voit la main des USA dans la démission du Premier ministre libanais

La politique de déstabilisation menée au Liban par les États-Unis et l’Arabie saoudite serait à l’origine de la démission du Premier ministre libanais, selon un diplomate iranien.

La décision du Premier ministre libanais Saad Hariri de démissionner est liée aux projets des États-Unis et de l'Arabie saoudite de déstabiliser la situation au Liban et au Proche-Orient, estime le conseiller du chef de la diplomatie iranienne Hossein Sheikholeslam.

«La démission de Hariri s'est déroulée dans le cadre du plan du Président Donald Trump et du prince héritier d'Arabie saoudites Mohammed ben Salmane», a déclaré le diplomate dans une interview accordée à la chaîne télévisée Al-Mayadeen.

© AFP 2017 ANWAR AMRO Le Premier ministre libanais annonce sa démission

Selon lui, Washington et Riyad visent à «déstabiliser la situation au Liban et dans la région suite à la défaite de Daech et la débâcle de l'Amérique dans la région».

Le Premier ministre libanais Saad Hariri, qui se trouve actuellement en Arabie saoudite, a annoncé sa démission samedi, accusant le Hezbollah chiite et son allié iranien d'exercer une «mainmise» sur le Liban et affirmant avoir peur d'être assassiné.