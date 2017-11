Un sénateur russe rétorque à Trump et désigne l’armée la plus intrépide du monde

Le sénateur russe Alexeï Pouchkov est persuadé que l’armée la plus intrépide de l’histoire est celle qui a vaincu Hitler. C’est ainsi que l’élu a réagi aux propos de Donald Trump qui avait plus tôt déclaré que son pays prédominait non seulement grâce aux meilleurs équipements, mais aussi aux «meilleurs gens», aux «forces les plus intrépides de l’histoire du monde».

«Pour la gouverne de Trump: l’armée la plus intrépide est celle qui a repoussé l’attaque de Hitler à la solde de qui travaillait une moitié de l’Europe, pendant que les États-Unis traînaient sur le second front de l’Ouest», a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Plus tôt dans la journée, un autre sénateur russe, Frants Klintsevitch, avait également commenté les propos de Trump, soulignant que d’après lui l'humanité n'avait pas besoin de se poser la question de savoir de quels pays étaient les soldats les plus intrépides du monde.