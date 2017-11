Damas: la coalition US a aidé Daech à redéployer ses forces après le départ de Raqqa

Les terroristes de Daech ont pu quitter Raqqa et Deir ez-Zor sous le couvert de la coalition dite anti-Daech dirigée par les États-Unis, qui cherche maintenant à brouiller les pistes en se déclarant prête à reconstruire Raqqa, selon la mission syrienne auprès de l’Onu.

La coalition internationale dirigée par les États-Unis a assuré le départ sécurisé des terroristes de Daech des villes syriennes de Raqqa et de Deir ez-Zor , a déclaré jeudi la représentation permanente de la Syrie auprès des Nations unies, dans une lettre adressée au secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres et au président du Conseil de sécurité de l’Onu

«Ce spectacle autour de la libération de Raqqa a eu lieu après un massacre perpétré par l’aviation de la coalition criminelle, qui avait tué des milliers de personnes et rasé cette ville de la carte. En même temps, la coalition et les forces qui y sont associées ont assuré un départ sécurisé des terroristes de Daech, pour la plupart des mercenaires étrangers, de Raqqa et de Deir ez-Zor», lit-on dans une lettre du chargé d'affaires de la représentation syrienne auprès de l'Onu, Munzer Munzer.

© REUTERS/ Erik De Castro Pour Damas, Raqqa reste une ville occupée

Selon M.Munzer, la coalition a aidé les terroristes à redéployer leurs forces «pour attaquer les unités de l’armée gouvernementale syrienne et ses alliés dans la province de Deir ez-Zor».

La coalition se dit prête à participer à la construction de Raqqa pour «cacher les traces de ce crime monstrueux», a noté M.Munzer.

Fin octobre, les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont annoncé avoir complètement libéré Raqqa de Daech avec le soutien de la coalition dirigée par les États-Unis. L’opération de libération de cette ville avait commencé en juin 2017.

L'État-major général de l'armée gouvernementale syrienne a confirmé début novembre la libération de Deir ez-Zor, la plus grande ville de l'Est de la Syrie.