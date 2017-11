Les preuves d’usage d’armes chimiques à Al-Lataminah seraient mises en scène

© REUTERS/ Ammar Abdullah La mission OIAC-Onu prise en flagrant délit de mensonge par Damas

Les preuves sur la dispersion à Al-Lataminah du 30 mars présentées par la mission spéciale de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ( OIAC ), chargée d'enquêter sur les attaques chimiques en Syrie , ont été fabriquées sur mesure, a déclaré le représentant permanent de la Russie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Alexandre Choulguine.

«La mission spéciale de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques chargée d'enquêter sur les attaques chimiques en Syrie a accumulé une expérience suffisante d'enquête et a élaboré un certain algorithme d'actions. Mais aussi des lacunes et incohérences dans les méthodes de travail», a-t-il souligné.

Selon lui, l'analyse préliminaire effectuée par des experts russes a montré les mêmes méthodes de travail à distance dans un pays voisin.

«Cette fois, néanmoins, les conclusions aux grandes portées d'utilisation du sarin à Al-Lataminah sont basées sur des traces de cette substance toxique sur des fragments de bombes aériennes présentées en abondance sur mesure par des ONG affilées à des groupes terroristes. Il s'y trouve de grands fragments de munitions chimiques […] et, apparemment, des bouchons de remplissages, et les ailettes arrière de la bombe aérienne. Tout cela est abondamment "aromatisé" de sarin», a indiqué M.Choulguine.

Les réserves syriennes d'armes chimiques ont été sorties du pays et en janvier 2016, l'OIAC a annoncé que l'arsenal chimique syrien avait été détruit.