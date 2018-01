L’armée syrienne aurait libéré quatre localités en quatre heures

Selon Al Masdar News, les militaires syriens ont lancé ce matin une offensive contre des positions d'extrémistes dans la province d'Idlib.

Il s'agirait d'une division spéciale «Tiger Force» et de la 4ème division d'infanterie mécanisée, indique le journal se référant à des sources militaires. L'offensive de l'armée syrienne a été accompagnée par des tirs d'obusiers, de roquettes et d'artillerie et par des frappes aériennes.

Les troupes syriennes avancent vers la petite ville de Sinjar, située à la jonction des routes, ce qui aidera plus tard l'armée gouvernementale à lancer une offensive contre l'aérodrome d'Abu al-Duhur, suggère le journal. C'est une base aérienne de l'armée de l'air syrienne, contrôlée par des djihadistes depuis septembre 2015 après un siège de trois ans et des combats féroces.

Les forces gouvernementales syriennes ont repoussé mercredi une offensive des terroristes visant la localité de Harasta à l'est de Damas, a rapporté la chaîne de télévision syrienne Al-Ihbaria.