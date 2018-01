Où est le bouton? Une Femen aux seins nus et déguisée en Trump en Ukraine (vidéo)

Une partisane du mouvement Femen déguisée en Donald Trump a organisé une action concernant la dispute nucléaire entre Pyongyang et Washington près de l'ambassade américaine à Kiev.

«À la recherche du gigantesque bouton rouge déclaré par Donald Trump, une Femen a dénudé le Président américain près de l'entré à l'ambassade des États-Unis», cite le portail Strana en reprenant la déclaration du mouvement.

La femme avec l'inscription Monsieur le Grand Bouton sur son corps tient une valise symbolisant une mallette nucléaire. Selon les Femen , l'organisation se moque de cette manière de la guerre entre deux «obèses chauvinistes».

«Leur rhétorique ramène la civilisation à l'époque de la guerre froide avec son culte de la matraque nucléaire et de l'hégémonie des violeurs. Messieurs les Présidents, si Dieu ne vous a pas gâté au niveau du bouton, ce n'est pas encore une raison de détruire le monde!», souligne l'organisation.

Selon le portail, cette activiste avait déjà fait une action de résonance lors de la manifestation des partisans de l'ex-Président géorgien Mikhaïl Saakachvili. Nue, elle avait posé en bonnet de bain et avec une pagaie. Les inscriptions sur son corps appelaient le Président ukrainien Piotr Porochenko et M. Saakachvili à «pagayer» hors d'Ukraine.

Auparavant, Kim Jong-un avait déclaré qu'il avait toujours un bouton nucléaire sur son bureau. Le chef de l'État américain avait réagi à ces mots en annonçant que son bouton nucléaire était plus grand et plus fort.