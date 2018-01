Les compagnies aériennes les plus sûres enfin connues

La compagnie aérienne Qantas est considérée la plus sûre du monde, Finnair finlandaise, Lufthansa allemande et SAS suédoise sont sur la liste des 20 meilleures, d'après le site AirlineRatings.

Les compagnies aériennes ont été évaluées par la durée d’exploitation d’avion, le nombre d’incidents l’année passée et les innovations, ainsi que par les inspections de sécurité.

«Qantas est la meilleure compagnie aérienne en ce qui concerne la sécurité et qui en 60 ans d’exploitation n’a enregistré aucun décès. Mais elle n’est pas la seule, des compagnies telles que Hawaiian et Finnair ont aussi une histoire d’incidents vierge», a résumé Geoffrey Thomas, rédacteur en chef du portail.

Au total, 409 compagnies aériennes sont sur la liste. En ce qui concerne les compagnies russes, Aeroflot , Rossiya, S7, Ural Airlines, Yakutia Airlines et Nordavia obtiennent des notes égales pour le critère de la sécurité: 7 sur 8. La seule compagnie russe ayant un résultat plus élevé est Pobeda, une filiale d’Aeroflot, avec une note 8 sur 8, mais qui a perdu au critère de produit (la qualité des services à bord), où elle a obtenu 2 sur 5.

La liste des compagnies aériennes les plus sûres par ordre alphabétique est la suivante: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic et Virgin Australia.

Les meilleures compagnies aériennes à bas prix sont Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling, Westjet.

Dans le même temps, les moins sûres sont Air Koryo (Corée du Nord), Bluewing Airlines (Suriname), Trigana Air Service (Indonésie), ainsi que les compagnies aériennes du Népal, dont Nepal Airlines, Buddha Air, Tara Air et Yeti Airlines.