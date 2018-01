Pluie de roquettes sur Damas: 5 morts et des dizaines de blessés

Les terroristes ont à nouveau violé le cessez-le-feu, pilonnant la vieille ville de Damas et les quartiers chrétiens de Bab Touma et de Qassa'a. L'attaque a fait, selon le dernier bilan, cinq morts et plus de 30 blessés.

© Sputnik. Michael Alaeddin Les troupes syriennes brisent le siège d’une base encerclée par des groupes armés

Cinq personnes ont trouvé la mort et plus d'une trentaine d'autres ont été blessées dans le pilonnage de la capitale syrienne par des terroristes, a annoncé une source policière à Sputnik. L'attaque menée par des extrémistes a notamment visé la vieille ville et deux quartiers chrétiens.

Selon les premières informations divulguées par la presse, il s'agissait d'une attaque aux obus de mortier. Toutefois, précise l'interlocuteur de l'agence, ce sont des roquettes qui ont visé la ville.

«Les combattants basés à Djobar ont tiré plus de 30 roquettes sur les quartiers de Bab Touma et de Qassa'a. Le bilan des victimes s'est alourdi à cinq morts et plus de 30 blessés», précise la source.

Les extrémistes regroupés dans la banlieue est de la capitale syrienne, qui fait partie d'une zone de désescalade, violent régulièrement le régime de cessez-le-feu, pilonnant aux obus de mortier et aux roquettes Damas. En outre, les terroristes du Front al-Nosra ainsi que leurs alliés attaquent périodiquement les positions de l'armée syrienne aux abords de la capitale. La dernière attaque d'envergure en date avait visé Harasta, dans la banlieue est de Damas.