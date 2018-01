Ministre syrien du Tourisme: «toute l’attention est réservée au rétablissement d’Alep»

L’infrastructure touristique d’Alep a été fortement endommagée, voire totalement détruite par les terroristes, et tout est pratiquement à refaire dans ce secteur, a déclaré à Sputnik le ministre syrien du Tourisme Bishr Yaziji.

Des entreprises russes et syriennes vont s'atteler au rétablissement de la sphère touristique et des monuments historiques d'Alep qui est la deuxième plus grande ville du pays, a indiqué Bishr Yaziji dans un entretien accordé à Sputnik.

«Il s'agit de développer et de soutenir les structures touristiques, tant publiques que privées. Toute l'attention est réservée au rétablissement d'Alep. Des comités spéciaux ont été formés pour évaluer les dégâts et élaborer des plans de reconstruction. Le processus d'investissement a d'ores et déjà commencé», a raconté l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il était extrêmement important de reconstruire l'hôtel Sheraton.

«Il se trouve à côté de la vieille ville qui donne la vie à l'ensemble d'Alep. Une fois fonctionnel, cet hôtel contribuera à la reprise du commerce, de l'économie et du tourisme de la ville», a expliqué le ministre.