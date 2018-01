Pourquoi la Turquie dépêche-t-elle ses chars à la frontière avec la Syrie?

La Turquie a dépêché son matériel militaire, dont des chars, à Hatay, une province turque limitrophe de la Syrie, annonce l'agence de presse turque Anadolu.

Une source dans les forces armées turques a notamment indiqué au média que les chars avaient été envoyés pour renforcer les unités se trouvant à la frontière.

Les journalistes d'Anadolu ont pris en photo un groupe de cinq chars qui ont été montés sur des camions.

​

© REUTERS/ Umit Bektas Ankara prévoit une opération contre les forces kurdes du YPG d'ici à une semaine

Samedi, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que l'armée turque pourrait entamer dans le courant de la semaine prochaine une opération dans le district de Manbij et celui d'Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie, et actuellement contrôlés par les forces kurdes du YPG. Selon lui, les États-Unis ont livré aux forces du YPG en Syrie 4.900 camions et quelque 2.000 avions chargés d'armements.

Ankara a plus d'une fois condamné Washington pour son soutien militaire apporté aux forces du YPG que la Turquie considère comme une organisation terroriste liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) interdit dans le pays.