Ankara informe Damas et Moscou du déroulement de son opération à Afrin

La Turquie maintient les parties intéressées, dont la Syrie et la Russie, au courant du déroulement de son opération militaire à Afrin, selon le chef de la diplomatie turque.

© AP Photo/ Jake Simkin Syrie: Ankara avertit que son opération ne se limitera pas à Afrin

Ankara informe régulièrement Damas, sous forme écrite, de l'évolution de la situation dans la zone d' Afrin , a annoncé le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu.

«Nous relatons le déroulement de l'opération au gouvernement syrien, ainsi qu'à toutes les autres parties, dont les Nations unies», a indiqué M.Cavusoglu cité par la chaîne turque NTV.

«Nous informons également la Russie des mesures que nous entreprenons, et nous continuerons à le faire», a promis le chef de la diplomatie turque.

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis L'armée turque pilonne les Kurdes syriens à Afrin

Plus tôt dans la journée, l'état-major interarmées turc a annoncé le lancement de l'opération Rameau d'olivier contre les groupes paramilitaires kurdes stationnés dans la zone d'Afrin, dans le nord de la Syrie.

Par la suite, les forces russes déployées dans la région concernée y ont été retirées et transférées dans la région de Tell Adjar de la zone de désescalade de Tell Rifaat, selon le ministère russe de la Défense.

Moscou indique suivre de près les développements à Afrin tout en appelant les parties à faire preuve de retenue.